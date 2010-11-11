Саудовская Аравия готова дать денег на сельское хозяйство Крыма

Представители деловых кругов Саудовской Аравии заинтересованы во вложении инвестиций в сельское хозяйство Крыма и создании в регионе пилотного сельскохозяйственного проекта, заявил представитель принца по аграрным вопросам, представитель компании Otech по странам Африки и Средней Азии Александр ВИОН на встрече с первым заместителем главы Совета министров Крыма Павлом БУРЛАКОВЫМ, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Побывав в Украине, убедились в высоком потенциале и возможностях развития сельского хозяйства в регионах государства, в том числе в Крыму», - сказал ВИОН.

Представители бизнес-кругов Саудовской Аравии заявили о готовности «инвестировать средства в создание нового высокотехнологичного производства, оросительную систему, транспортную инфраструктуру».

По словам БУРЛАКОВА, для развития сельского хозяйства могут быть использованы две трети территории автономии.

«Крым издавна славился своими садами, виноградниками, масличными культурами. В автономии выращиваются твердые зерновые культуры и рис. Это экологически чистая продукция, так как наш регион - самый экологически безопасный в Украине», - сказал он.

Вице-премьер отметил, что Крым открыт для заграничных партнеров. «Мы готовы рассматривать ваши инвестиционные предложения», - заявил БУРЛАКОВ.

Иностранную делегацию также представлял руководитель аграрного бизнеса принца, руководитель компании Almarai Джек КИНГ.