Круглый стол "Джинса" и журналистские стандарты"

10:30, 10 ноября 2010
Крым
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12 ноября - 11.00. Круглый стол "Джинса" и журналистские стандарты".

С журналистами встретятся медиа-эксперт, председатель правления международной общественной организации  "Интерньюз-Украина" Константин Квурт и президент фонда "Общественность" Тарас Петрив.

В заседании примут участие представители общественной организации "Информационный пресс-центр", преподаватели ТНУ имени Вернадского, аналитики.

Симферополь, ул. Пушкина, 20 (Дом дружбы).

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