Круглый стол "Джинса" и журналистские стандарты"

12 ноября - 11.00. Круглый стол "Джинса" и журналистские стандарты". С журналистами встретятся медиа-эксперт, председатель правления международной общественной организации "Интерньюз-Украина" Константин Квурт и президент фонда "Общественность" Тарас Петрив. В заседании примут участие представители общественной организации "Информационный пресс-центр", преподаватели ТНУ имени Вернадского, аналитики. Симферополь, ул. Пушкина, 20 (Дом дружбы).

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