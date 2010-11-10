В Крыму поймали педофила, который насиловал мальчиков

Сотрудники милиции задержали в Евпатории жителя Севастополя, который подозревается в развращении мальчиков, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

32-летний неженатый мужчина, имея опыт работы преподавателя физкультуры, легко знакомился с детьми и входил к ним в доверие.

«Сегодня установлены семь потерпевших - это мальчики от 8 до 14 лет. В большинстве случаев - из неполных семей. С некоторыми подростками количество «встреч» доходило до десяти. Потерпевшие опознали «обидчика» по фотографии, они дают показания в присутствии педагогов и психологов», - говорится в пресс-релизе.

За насильственное удовлетворение половой страсти неприродным путем, совершенное в отношении малолетних, уголовное законодательство Украины предусмотривает лишение свободы до 12 лет.

Ведется следствие.