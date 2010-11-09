Партия регионов получила 59 мест из 76 в горсовете Симферополя

Партия регионов получила в Симферопольском городском совете 59 депутатских мандатов из 76-ти.

Помимо ПР, в горсовет прошли представители шести партий: КПУ и ”Союз” получили по 4 мандата, ”Русское единство” и Народный рух Украины - по 3, ”Сильной Украине” достались 2 мандата, Партии пенсионеров Украины - один, говорится в постановлениях симферопольской избирательной комиссии, обнародованных на официальном сайте горсовета.

Партия регионов получила 23 места по партийным спискам. Еще 36 мест ей достались по мажоритарной системе. Кроме ”регионалов”, в мажоритарных округах победили по одному представителю НРУ и Партии пенсионеров.

В выборах 31 октября в Симферополе приняли участие представители 33 партий.

Первая сессия горсовета VI созыва откроется 11 ноября.

Напомним, мэром Симферополя избран выдвиженец Партии регионов Виктор АГЕЕВ.