Марат Сафин покажет класс в Крыму

Президент всероссийской теннисной ассоциации Шамиль ТАРПИЩЕВ и известный российский теннисист, экс-первая ракетка мира Марат САФИН проведут мастер-класс по теннису 11 ноября в Симферополе, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

«Участниками мастер-класса станут профессиональные спортсмены и любители тенниса. Для его проведения будут предоставлены два современных корта в закрытом помещении с хардовым покрытием», - говорится в пресс-релизе.

Спортивный клуб «Ситек-динамо», где пройдет мастер-класс, входит в категорию «А» среди теннисных клубов Украины.