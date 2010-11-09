Марат Сафин покажет класс в Крыму
12:52, 09 ноября 2010Крым
0
Профессионалам и аматорам
Президент всероссийской теннисной ассоциации Шамиль ТАРПИЩЕВ и известный российский теннисист, экс-первая ракетка мира Марат САФИН проведут мастер-класс по теннису 11 ноября в Симферополе, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.
«Участниками мастер-класса станут профессиональные спортсмены и любители тенниса. Для его проведения будут предоставлены два современных корта в закрытом помещении с хардовым покрытием», - говорится в пресс-релизе.
Спортивный клуб «Ситек-динамо», где пройдет мастер-класс, входит в категорию «А» среди теннисных клубов Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter