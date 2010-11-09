МЧС проведет крупномасштабные учения в Севастополе

Крупномасштабные командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты севастопольской территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты проведет МЧС в Севастополе 9-11 ноября, сообщил на брифинге первый заместитель председателя севастопольской госадминистрации Сергей ЖИВОДУЕВ.

По его словам, в регионе мероприятия такого уровня проводятся раз в пять лет.

Темы учений являются жизненно важными и близкими для Севастополя - практические занятия по тушению лесного пожара, ликвидация пожара в машинном отделении находящегося в море теплохода, оказание помощи пострадавшим в горах, ликвидация чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов на морской акватории. Кроме того, особое внимание будет уделено оползневым участкам, которых в Севастополе насчитывается 119.

Пресс-служба главного управления МЧС Украины в Севастополе сообщила, что на учениях будет отрабатываться взаимодействие всех структурных подразделений города, действия которых будут направлены на предупреждение, а в случае необходимости - на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, наиболее характерных для севастопольского региона.

В ходе первого этапа учений будут проведены оповещение и сбор должностных лиц, перевод территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации.

В этот же день пройдет второй этап учений, на котором будут отрабатываться практические действия по ликвидации ЧС природного характера.

На третьем этапе учений будут отрабатываться действия органов управления при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций социально-политического характера.