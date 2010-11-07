Годовщину Октября в Севастополе отметили малочисленным митингом

Около двухсот активистов Компартии, Союза советских офицеров и Блока Витренко собрал на площади Нахимова в Севастополе митинг по случаю 93-й годовщины Октябрьской революции.

Лидер севастопольских коммунистов Василий ПАРХОМЕНКО заявил, что власть в Украине и России пытается отвлечь народ от праздника 7 ноября.

«Если в России выдумали на этот день какой-то праздник примирения, то украинские парламентарии просто его вычеркнули из календаря праздничных дат. Коллеги из большинства, обещавшие проголосовать за восстановление праздника, отказавшись от участия в голосовании, фактически обманули депутатов фракции коммунистов», - сказал он.

Митинг длился около получаса.

После акции сторонники идей Октября под звуки духового оркестра прошли от площади Нахимова по одноименному проспекту к площади Лазарева.