Два человека погибли в аварии в Крыму. Среди них - ребенок
11:46, 07 ноября 2010Крым
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"Волга" врезалась в дерево
Два человека, в том числе ребенок, погибли и еще один получил травмы в результате столкновения автомобиля с деревом 6 ноября в восточном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Водитель «Волги» не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
В аварии погибли 29-летний водитель и 8-летний пассажир – жители Керчи.
33-летняя пассажирка-керчанка доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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