Два человека погибли в аварии в Крыму. Среди них - ребенок

Два человека, в том числе ребенок, погибли и еще один получил травмы в результате столкновения автомобиля с деревом 6 ноября в восточном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Водитель «Волги» не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В аварии погибли 29-летний водитель и 8-летний пассажир – жители Керчи.

33-летняя пассажирка-керчанка доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.