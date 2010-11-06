Фракция Партии регионов в горсовете Севастополя обновится на 2/3

Фракция Партии регионов в новом, шестом, созыве городского совета Севастополя обновится в сравнении с уходящей каденцией примерно на две третьих, сообщил председатель горсовета Юрий ДОЙНИКОВ.

Руководитель представительского органа власти города добавил, что примерно такая же ситуация в районах Севастополя. «Там можно говорить о 60-процентном обновлении. Каденция 5-го созыва очень сильно изменилась. Но, я думаю, ничего плохого в том, что она такая, какая есть, нет», -отметил ДОЙНИКОВ.

Председатель горсовета подтвердил сказанные ранее председателем городской госадминистрации, лидером местных «регионалов» Валерием САРАТОВЫМ слова о том, что депутаты от Партии регионов, «Народной партии» и «Сильной Украины» намерены создать коалицию большинства в горсовете, предварительные соответствующие договоренности уже достигнуты. Он также заявил, что эта коалиция большинства будет «открыта для всех конструктивных сил».

Вместе с тем, он выразил надежду, что оппозиция в горсовете не станет «вставлять палки в колеса» большинству горсовета. «Вчера наши оппоненты на выборах заявили, что будут образовывать ОГО-Объединенную городскую оппозицию. Если такая оппозиция будет образована, мое главное ей пожелание: критикуйте, подсказывайте, отстаивайте свою позицию, но не мешайте работать», - подчеркнул ДОЙНИКОВ.

Напомним, восемь партий прошли в горсовет Севастополя: Партия регионов получила 46 мандатов, «Русский блок» - 9, Компартия - 8, «Сильная Украина» - 4, Народная партия - 3, ПСПУ - 3, Партия чести - 2, Партия пенсионеров - один мандат.