ПР получила в парламенте Крыма 80 мандатов из 100

Представители шести партий: Партии регионов, Коммунистической партии, Народного руха Украины, "Союза", "Русского единства" и "Сильной Украины", - прошли в Верховный совет Крыма из 37-ми политсил, принимаших участие в выборах 31 октября, свидетельствуют постановления и протокол избирательной комиссии Крыма, обнародованные в субботу на ее официальном сайте.

ПР получила в крымском парламенте 80 депутатских мест из 100 (48 мандатов достались ей по мажоритарной системе и 32 - по партийным спискам), "Союз" получил 5 мест (2 мандата по мажоритарке и 3 по партспискам), КПУ и Руху также досталось по 5 мандатов, "Русское единство" займет 3 места, "Сильная Украина" - 2.

В выборах в Крыму приняли участие почти 730 тысяч из 1 млн. 522 тыс. избирателей. Около 21,8 тыс. бюллетеней признаны недействительными.

Напомним, Верховный совет Крыма нового - шестого - созыва на первом заседании 16 ноября изберет председателей правительства и парламента автономной республики.