Умер мэр поселка Гвардейское

Действующий председатель симферопольского поселка Гвардейское Федор Поляков, побеждавший на выборах головы поссовета, умер в пятницу, сообщил УНИАН член избирательной комиссии Симферопольского района.

«Выдвинутый Партией регионов, лидировавший на выборах в поселке Федор Поляков скончался», - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

В Гвардейском пройдут перевыборы председателя поссовета.

Сайт поселка сообщает, что Поляков родился в 1950 году. С 2006 года - голова поселка.

Фото с сайта поселка