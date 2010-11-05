Умер мэр поселка Гвардейское
19:00, 05 ноября 2010Крым
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Лидировал на выборах
Действующий председатель симферопольского поселка Гвардейское Федор Поляков, побеждавший на выборах головы поссовета, умер в пятницу, сообщил УНИАН член избирательной комиссии Симферопольского района.
«Выдвинутый Партией регионов, лидировавший на выборах в поселке Федор Поляков скончался», - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
В Гвардейском пройдут перевыборы председателя поссовета.
Сайт поселка сообщает, что Поляков родился в 1950 году. С 2006 года - голова поселка.
Фото с сайта поселка
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