В горсовет Севастополя прошли 8 партий

Восемь партий прошли в городской совет Севастополя: Партия регионов получила 46 мандатов, «Русский блок» - 9, Компартия - 8, «Сильная Украина» - 4, Народная партия - 3, ПСПУ - 3, Партия чести - 2, Партия пенсионеров - один мандат, свидетельствуют данные протокола севастопольской избирательной комиссии.

В результате выборов в мажоритарных округах Партии регионов досталось 28 мандатов из 38, «Русскому блоку» - 4, Народной партии - 3, Компартии, Партии пенсионеров и «Сильной Украине» - по одному мандату.

Участие в голосовании 31 октября в Севастополе приняли 126 тыс. 614 избирателей из 303 тыс. 202, внесенных в списки (явка - 41,7%).

В горсовете Севастополя 76 депутатов.