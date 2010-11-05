Дело главного борца с наркотиками Феодосии ушло в суд

Прокуратура Крыма направила в суд материалы уголовного дела в отношении начальника сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков горотдела милиции Феодосии, обвиняемого в получении трех тысяч гривен взятки от наркозависимого за решение вопроса об избежании ответственности за системное хранение и употребление наркотиков.

Милицейскому начальнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «получение взятки путем вымогательства» Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Сотрудник МВД был задержан в августе при получении денег.