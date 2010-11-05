Парламент Крыма изберет спикера и премьера региона через 1,5 недели

Верховный совет Крыма нового - шестого - созыва на первом заседании 16 ноября изберет председателей правительства и парламента автономной республики.

Эти вопросы включены в повестку дня заседания, утвержденную в пятницу президиумом крымского парламента пятого созыва.

Ранее лидер крымской организации Партии регионов Василий ДЖАРТЫ заявил о намерении сохранить за собой должность главы Совета министров Крыма и выразил надежду, что его однопартиец Владимир КОНСТАНТИНОВ снова будет избран спикером парламента автономии.

«Куда партия пошлет - то мы и будем делать», - сказал КОНСТАНТИНОВ журналистам после заседания президиума.

По его словам, на следующей неделе пройдет политсовет «регионалов», на котором будут определены кандидатуры на руководящие должности в крымском парламенте.

Среди других вопросов повестки дня организационного пленарного заседания ВС Крыма - формирование депутатских фракций, образование постоянных комиссий и президиума парламента, избрание вице-спикеров.

Напомним, избирком Крыма пока не огласил результаты выборов крымских депутатов.