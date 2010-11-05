4 партии создадут объединенную оппозицию в горсовете Севастополя

Чеыре парторганизации намерены создать объединенную оппозицию в городском совете Севастополя, сообщил первый секретарь городского комитета КПУ Василий ПАРХОМЕНКО.

«От имени своих товарищей могу сказать: мы тоже провели консультации, у нас есть намерение создать из четырех политических сил, вошедших в городской совет, объединенную оппозицию», - сказал ПАРХОМЕНКО в эфире севастопольской региональной государственной телерадиокомпании.

Кроме того, добавил новоизбранный депутат, «наступает проверка: сейчас мы будем делить портфели горсовета - председателей, заместителей, секретарей комиссий. Согласно закону о статусе депутата, соблюдается принцип пропорционального представительства. Мы посмотрим, как эти господа (депутаты от большинства в горсовете ) будут распределять посты».

Председатель горсовета Севастополя Юрий ДОЙНИКОВ, принимавший участие в этой же программе, заявил: «У нас есть договоренность (о создании коалиции) с партией «Сильная Украина» и Народной партией. Одна из них представлена в горсовете, по предварительным данным, четырьмя депутатами, вторая - тремя депутатами. На сегодня к 45 мандатам Партии регионов добавляется 7 мандатов от этих политсил. И коалиция из 52 депутатов готова к конструктивному сотрудничеству со всеми политическими силами».