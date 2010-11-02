Единственная подлодка Украины войдет в боевой состав ВМС в 2011

Подводная лодка “Запоріжжя” в мае 2011 года должна войти в боевой состав Военно-морских сил Украины, заявил начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС Юрий ИЛЬИН, сообщила пресс-служба министерства обороны.

По его словам, в декабре 2010-го начнутся швартовые испытания подлодки, а в мае 2011-го - ходовые, после чего она войдет в боевой состав ВМС.

Подлодка спущена на воду в Ленинграде в 1970 году. До 1990-го была в составе ВМФ СССР. Украина получила лодку в период разделения Черноморского флота. Ремонт “Запоріжжя” продолжается с 1991 года.