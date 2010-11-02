Глава правительства Крыма за сокращение вице-премьеров до 5
Сейчас их восемь, было девять
Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ считает необходимым сократить количество своих заместителей до шести-пяти человек.
”Я вижу не более пяти вице-премьеров в новом Совете министров Крыма. Ну, может быть, шесть человек будет, но лучше пять”, - сказал ДЖАРТЫ на пресс-конференции в Симферополе.
Он заявил также, что количество крымских министерств и комитетов после выборов не увеличится.
Крымский парламент в марте увеличил число вице-премьеров с шести до девяти. Это решение инициировал не новый премьер автономии ДЖАРТЫ, а коалиция в Верховном совете автономии.
ВС Крыма в июне по представлению ДЖАРТЫ досрочно освободил коммуниста Юрия КОРНИЛОВА от должности зампредседателя Совмина.
Таким образом, сейчас у крымского премьера 8 заместителей.