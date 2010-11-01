CIS-EMO не заметила серьезных нарушений на выборах в Крыму

Наблюдатели от международной организации CIS-EMO не увидели на выборах 31 октября в Крыму нарушений, которые могли бы отразиться на итогах голосования.

«Мы не заметили существенных нарушений, которые бы оказывали влияние на волеизъявление граждан. Выборы прошли прозрачно. Была организована работа в рамках действующего законодательства», - сказал сегодня на пресс-конференции в Симферополе международный наблюдатель Александр МАСКИН (Россия).

Вместе с тем, наблюдатели отмечают во время голосования «мелкие шероховатости»

«Пожилым людям трудно сориентироваться в больших списках, множестве бюллетеней, проходит какое-то время, пока они их заполняют, и это на некоторых участках создавало очереди», - отметил наблюдатель Алдис АДАМОВИЧ (Латвия).

CIS-EMO не заметило также применения административного ресурса в регионе и давления со стороны какой-либо политической силы.

Явка избирателей в Крыму на выборах в местные органы власти к 22.00 - моменту закрытия участков - составила 47,7%, в голосовании приняли участие около 727 тыс. жителей региона