Явка на выборах в Крыму - меньше 50%

Явка избирателей в Крыму на выборах в местные органы власти к 22.00 - моменту закрытия участков - составила 47,7%, в голосовании приняли участие около 727 тыс. жителей региона

«День закончился без серьезных нарушений, которые могли бы каким-то образом повлиять на итоги выборов 31 октября, в том числе выборы депутатов Верховной рады Крыма», - сказал на брифинге в Симферополе председатель избирательной комиссии Крыма Михаил МАЛЫШЕВ.

Среди крымских городов лидирует по явке Судак (около 56,6%), среди районов - Черноморский (около 59,6%).

МАЛЫШЕВ сообщил, что протоколы с итогами голосований на выборах депутатов крымского парламента поступят в избирком автономии не раньше вечера понедельника.

«Может быть, это будет и несколько позже», - сказал он.

МАЛЫШЕВ отметил, что на выборах Верховной рады автономии в избирком Крыма поступила только одна жалоба. Ее подали коммунисты.

«По мнению заявителя, в Феодосии в день голосования по местному телеканалу «Визит» несколько раз транслировался агитационный видеоролик кандидатов в депутаты от крымской организации Партии регионов БАРТЕНЕВА и ДЖАРТЫ», - сказал глава избиркома.

По его словам, телеканал сообщил, что агитматериалы с 24 часов пятницы не транслировал, 30-31 октября показывал итоговые недельные новости, в одном из сюжетов ГТРК «Крым» сообщалось об открытии 4 социальных аптек в Симферополе, на открытии одной из них присутствовал крымский премьер Василий ДЖАРТЫ. Избирком попросил ТРК прислать материал для оценки.