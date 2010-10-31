Явка избирателей в Крыму составила 30%
16:00, 31 октября 2010Крым
0 0
Данные на середину дня...
В Крыму явка избирателей на местных выборах на 15.00 составила 30%, сообщила УНИАН по телефону представитель избирательной комиссии автономной республики.
Самая высокая активность избирателей наблюдается в Черноморском и Первомайском районах, где явка составила 41% и 39% соответственно.
Среди отстающих регионов - Симферополь и Саки.
В Крыму работают 1228 избирательных участков.
В Севастополе явка избирателей на 15.00 составила 29,5%, сообщил УНИАН представитель городской территориальной избирательной комиссии.
В списки для голосования внесено 302 тысячи 811 избирателей, проголосовало 89 тысяч 400 человек.
Самая высокая активность избирателей в Балаклавском районе - 32%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter