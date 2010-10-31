Избиратель умер на участке в Крыму

77-летний мужчина, пришедший на избирательный участок в Бахчисарае проголосовать на выборах в местные органы власти, умер в первой половине дня воскресенья, сообщил УНИАН по телефону сотрудник пресс-службы крымского управления МВД.

«Избиратель потерял сознание и упал. Вероятно, у мужчины оторвался тромб», - сказал он.

Медики «скорой помощи» констатировали смерть пенсионера.

Представитель пресс-службы милиции не смог уточнить номер участка, где произошел инцидент.