Избиратель умер на участке в Крыму
12:59, 31 октября 2010Крым
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Вероятно, оторвался тромб
77-летний мужчина, пришедший на избирательный участок в Бахчисарае проголосовать на выборах в местные органы власти, умер в первой половине дня воскресенья, сообщил УНИАН по телефону сотрудник пресс-службы крымского управления МВД.
«Избиратель потерял сознание и упал. Вероятно, у мужчины оторвался тромб», - сказал он.
Медики «скорой помощи» констатировали смерть пенсионера.
Представитель пресс-службы милиции не смог уточнить номер участка, где произошел инцидент.
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