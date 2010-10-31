Украинцы выбирают 225 тысяч депутатов и 11 тысяч мэров

По результатами сегодняшних выборов в Украине должны быть избраны более 11 тысяч местных председателей и более 225 тысяч депутатов местных советов, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ на пресс-конференции.

”Общее количество сельских, поселковых, городских председателей, которые избираются 31 октября 2010 года, составляет 11 тысяч 516, в том числе 10 тысяч 278 сельских, 783 поселковых, 455 городских председателей”, - сказал ШАПОВАЛ.

По его словам, общее количество местных советов, в состав которых избираются депутаты, - 12 тысяч 086, в том числе 10 тысяч 278 сельских, 783 поселковых, 455 городских, 57 районных в городе, 488 районных, 23 областных советов, а также Верховный совет Крыма.

Председатель ЦИК уточнил, что общее количество депутатов местных советов, которые избираются на этих выборах, составляет 225 тысяч 292 человека, в том числе в областных советах, Верховном Совете Крыма, Севастопольском городском совете - 2 тысячи 790, районных советах - 23 тысячи 118, городских (городов областного, республиканского в Автономной республике Крым, районного значения) - 17 тысяч 258, районных в городах - 2 тысячи 620, сельских - 160 тысяч 133, поселковых - 19 тысяч 373.

ШАПОВАЛ также сообщил, что голосование сегодня проходит на 32 тысячах 193 избирательных участках, из них обычных избирательных участков - 31 тысяча 085, специальных избирательных участков, образованных в стационарных лечебных заведениях - 1 тысяча 108.