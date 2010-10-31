Все избирательные участки Севастополя открылись вовремя

В Севастополе все избирательные участки для голосования на местных выборах открылись вовремя, нарушения в их работе не зафиксированы, сообщил журналистам председатель городской администрации Валерий САРАТОВ после голосования.

«На данный момент нарушений не было, я надеюсь, и не будет. Думаю, к сожалению, какие-то эксцессы могут быть в конце дня, а так я не вижу предмета для нарушений», - сказал он.

В Севастополе 191 избирательный участок.

САРАТОВ добавил, что в городе работает три международных наблюдателя.

«Они объезжают участки. Претензий у международных наблюдателей нет», - сказал он.

Отвечая на вопрос об особенностях избирательной компании в Севастополе, САРАТОВ сказал: «Она связана с тем, что у нас таки достаточно сильны оппозиционные силы, скажем левого направления».

Чиновник призвал севастопольцев «обязательно прийти на выборы, определиться, за кого, за какую партию голосовать, чтобы потом иметь возможность с нее спрашивать».

По словам САРАТОВА, сам он «голосовал за стабильность, порядок и работу», потому что «после выборов предстоит большая-большая работа по выведению страны из кризиса».