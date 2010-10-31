Выборы в Крыму начались без эксцессов

Информация о внештатных ситуациях в Крыму во время проведения выборов депутатов крымского парламента, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей пока не поступала, все участки региона открылись, заверила УНИАН член крымской избирательной комиссии.

«Работают 1228 участков. Без эксцессов», - сказала собеседник агентства.

В выборах в Верховный совет Крыма участвуют 37 партий. На места в органах местной власти региона, по данным крымского правительства, претендуют представители 63 политических сил.

Личный состав крымского управления МВД с 25 октября переведен на усиленный вариант несения службы в связи с выборами. В обеспечении охраны общественного порядка в день голосования задействованы более 5,4 тысячи сотрудников милиции и курсантов юридических вузов.