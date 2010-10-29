Выборы-2010: эксперты поставили СМИ за объективность 4,45 балла

Эксперты оценили уровень объективности средств массовой информации во время освещения хода предвыборной кампании в 4,45 балла по семибалльной шкале, где 1 – освещение вполне объективно, 7 – чрезвычайно субъективное, свидетельствуют результаты исследования, проведенного гражданской ассамблеей Украины и сетью поддержки реформ при содействии международного фонда «Возрождение».

Региональный анализ свидетельствует, что наиболее объективно работают СМИ в Центральном регионе (4,08 балла) и на севере (4,28), наивысший уровень субъективного освещения – на Юге Украины (4,65), Западе (4,54) и Востоке (4,51).

Уровень доступа кандидатов и партий к СМИ эксперты оценили в 4,39 балла по семибалльной шкале, где 1 – все имеют равный доступ, 7 – возможности доступа к медиа существенно ограничены.

По регионам ситуация выглядит таким образом: Центр – 3,98 балла, Запад – 4,12, Восток – 4,60, Север и Юг – 4,70.

В выступлениях кандидатов наиболее популярными темами, вокруг которых ведется избирательная компания, являются вопросы инфраструктуры, ЖКГ и благоустройства – 57,1%.

Далее идут социально-экономическое развитие (16,8%), местные выборы, избирательные вопросы (4,4%), социальная защита (4,0%), коррупция (3,5%), рост цен и инфляция (2,7%), политическое противостояние (2,2%), местное самоуправление (2,2%), застройки, проблемы с собственностью (2,2%), экология (0,9%), языковой вопрос (0,9%), региональная идентичность (0,9%), внешнеполитические вопросы (0,9%), Евро-2012 (0,4%), земельные вопросы (0,4%), другое (0,4%).

Экспертное оценивание хода и особенностей избирательной кампании проводилось с 15 по 27 октября 2010 года, опираясь на ресурсный потенциал ведущих региональных аналитических центров и мониторинговых организаций. В рамках исследования был опрошен 251 эксперт по квотной выборке в 13 регионах Украины (Крым, Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Харьковская, Херсонская, Черниговская, Тернопольская, Киевская области).