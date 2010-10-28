Ревизору "шьют дело" за нарушения оборонного предприятия

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении работника Контрольно-ревизионного отдела в Феодосии по подозрению в сокрытии нарушения на сумму почти 700 тыс. грн. на оборонном предприятии.

«Сотрудник выявил, но не отразил в актах проверки существенные нарушения на предприятии оборонной промышленности в виде нецелевого использования средств на сумму почти 300 тыс. грн. и незаконного составления договора, повлекшего причинение ущерба на сумму 370 тыс. грн.», - сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Действия работника квалифицированы по статьям «злоупотребление служебным положением» и «должностной подлог» уголовного кодекса.

Ведется следствие.