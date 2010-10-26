ГАИ задержала 6 обдолбанных водителей автобусов в Крыму

Сотрудники Госавтоинспекции за две недели операции «Автобус» в Крыму задержали 7 водителей пассажирского транспорта в состоянии опьянения, из них 6 - в наркотическом, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

«Половина этих водителей в таком состоянии перевозили в салонах автобусов немало людей», - говорится в пресс-релизе.

Водители находились под воздействием марихуаны, амфетамина, морфия.

Нарушители привлечены к ответственности по статье 130 административного кодекса. «Если водитель попался по этой статье в первый раз, он может быть как оштрафован на сумму до 3400 гривен, так и лишиться прав управления на срок до 2 лет. Повторные же привлечения по этой статье могут грозить водителю лишением прав на срок до 10 лет», - отмечает ГАИ.

Судьбу водителей-наркоманов решит суд.