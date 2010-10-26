Спасатели прекратили поиск пропавших членов экипажа судна "Василий"
С учетом значительного времени, которое прошло после затопления
Сотрудники крымского управления МЧС прекратили поиск двух пропавших без вести членов экипажа судна «Василий», затонувшего две недели назад на востоке Крыма во время шторма в Черном море.
«С учетом значительного времени, которое прошло после гибели судна, активная фаза поисковых работ прекращена», - говорится в пресс-релизе управления.
«Василий», на борту которого находились 13 моряков, затонул у побережья Керченского полуострова 11 октября. Сухогруз под флагом Монголии перевозил металлолом из николаевского порта «Октябрьский» в грузинский порт Поти. Спасены 9 членов экипажа - 7 россиян и 2 украинцев. Боцман и первый помощник капитана, граждане России, погибли. Судьба капитана-россиянина и его второго помощника-украинца неизвестна.