Севастополь надеется продолжить отношения с Москвой

Председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ уверен в дальнейшем развитии сотрудничества между Севастополем и Москвой после назначения Сергея СОБЯНИНА мэром российской столицы.

«Отношения между нашими городами не строятся на каком-то личностном факторе - это отношения двух городов, которые являются городами-героями, которые имеют добрую историю своих отношений, поэтому я уверен в том, что эти отношения будут развиваться», - сказал САРАТОВ журналистам.

Он добавил, что такой же договор о дружбе и сотрудничестве действует между Киевом и Севастополем, и эти отношения будут также активно развиваться.

«То, что сегодня Севастополь - не самый большой город на территории бывшего Советского Союза - имеет договоры о дружбе и сотрудничестве со столицами Украины и России, говорит о значении Севастополя и нашей роли. Мы свою роль видим в том, чтобы постоянно, каждодневно укреплять отношения между Украиной и Россией», - подчеркнул САРАТОВ.

Московская городская дума 21 октября наделила СОБЯНИНА полномочиями мэра Москвы. В тот же день он заявил, что российская столица продолжит сотрудничать с Севастополем.

24 июля была подписана пограмма сотрудничества между правительством Москвы и севастопольской администрацией на 2011-2013 годы.

21 сентября руководство Киева и Севастополя подписало соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между городами.