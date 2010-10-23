Тигипко готов блокироваться с ПР, несмотря на конкуренцию

«Сильная Украина» готова объединить усилия с другими партиями, в том числе с Партией регионов, заявил вице-премьер-министр, лидер политсилы Сергей ТИГИПКО.

«Мы готовы к блокировке с другими политическими партиями, силами, и, в частности, скажем, с той же Партией регионов, с которой мы достаточно жестко конкурируем, и сейчас боремся за одни и те же голоса... Отсидеться в оппозиции, покритиковать - дело нехитрое, сделать работу - это хитрое», - сказал ТИГИПКО в прямом эфире телеканала «Бриз» в Севастополе вечером в пятницу.

По его мнению, после объединения усилий партиям нужно заниматься двумя основными направлениями: «Cозданием инвестиционного климата (вам нужны здесь хорошие новые производства), и второе - это качество жизни людей».

«У нас сегодня есть целый ряд решений, которые улучшат качество воды, качество транспорта, улучшат тепловую энергетику… Надо приходить и атаковать проблемы, не говорить о них, а находить передовой опыт, составлять финансовые схемы, хорошие договора, скажем, о концессии, оставляя коммунальное имущество в своей собственности», - сказал ТИГИПКО.