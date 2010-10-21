Как вынести 2 миллиона из хранилища банка - знает прокуратура

Прокуратура внесла представление в «Ощадбанк», указав на нарушения, из-за которых стал возможным вынос почти 2 миллионов гривен из хранилища одного из крымских региональных отделений финучрежения в 2008-2010 годах.

Прокуратура Крыма в августе возбудила уголовное дело по факту недостачи в хранилище госбанка. Экс-руководителю филиала и заведующей кассовым узлом инкриминировано совершение преступления, предусмотренного статьей «присвоение средств путем злоупотребления служебным положением» уголовного кодекса. Ее санкция - лишение свободы от 7 до 12 лет.

«Ежедневное открытие и закрытие хранилища в филиале осуществлялось формально, физический пересчет денег не производился, книги учета наличности и расчеты кассовых ордеров велись не должным образом, ревизия кассы при смене должностных лиц фактически не проводилась. В кассе филиала постоянно находились денежные средства свыше установленного вимита», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Прокуратура сообщила, что руководство республиканского управления банка не анализировало причины «перелимита остатков наличности в кассе филиала», не проверялись также «факты передачи старых денежных знаков в отделение банка».

«Все это позволяло заведующей кассовым узлом на протяжении длительного времени беспрепятственно брать деньги из хранилища, демонстрируя ревизорам подложные расходные ордера, якобы свидетельствующие о передаче старых купюр в республиканское отделение банка, и не боясь перепроверки», - подытожила пресс-служба ведомства.