Партия регионов заявляет об избиении ее агитатора в Инкермане

Партия регионов заявляет об избиении ее агитатора Николая РУБАХА в Инкермане (Балаклавский район Севастополя).

Кандидат в мэры Инкермана Валерий КОНОПЛЕВ и кандидат в депутаты Инкерманского городского совета от ПР Андрей ВИНОГРАДОВ сообщили об избиении, которое по их словам произошло в ночь на 10 октября, на пресс-конференции в среду, 20 октября.

КОНОПЛЕВ утвержает, что РУБАХА получил повреждения средней тяжести.

Избиение агитатора, заявили представители Партии регионов, сопровождалось угрозами расправиться с ним в случае продолжения ведения агитации за ПР.

«На сегодняшнюю пресс-конференцию Николай прийти отказался, а заявление из милиции забрал, испугавшись угроз», - сказал КОНОПЛЕВ.

Кроме того, по его словам, в ночь на 11 октября совершено разбойное нападение на гастроном, хозяином которого является кандидат в депутаты от Партии регионов - выломан агитационный щит ПР, вскрыта дверь магазина и избита женщина-охранник.

По словам КОНОПЛЕВА, милиция установила, что оба нападения осуществлялись одной группой лиц.

«Имена всех виновных в преступлениях установлены, они задержаны и дают показания. Заказчик преступлений устанавливается. Есть информация, что им может оказаться один из кандидатов на должность мэра Инкермана», - сказал кандидат на пост мэра.