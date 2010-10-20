Зарплата военных будет как у госслужащих

Министерство обороны Украины повысит зарплату военнослужащим почти на 55% с 1 декабря.

«С 1 декабря мы увеличим денежное довольствие военнослужащих приблизительно на 55%, выведем их на уровень зарплаты госслужащих. Деньги на это выделены, постановление правительства принято, так что все сделано», - сказал министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ журналистам в Ялте.

Он также сообщил, что с 1 декабря солдаты-контрактники один раз в сутки будут получать питание за счет государства.