Зарплата военных будет как у госслужащих
15:39, 20 октября 2010Крым
0 0
Министерство обороны Украины повысит зарплату военнослужащим почти на 55% с 1 декабря.
«С 1 декабря мы увеличим денежное довольствие военнослужащих приблизительно на 55%, выведем их на уровень зарплаты госслужащих. Деньги на это выделены, постановление правительства принято, так что все сделано», - сказал министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ журналистам в Ялте.
Он также сообщил, что с 1 декабря солдаты-контрактники один раз в сутки будут получать питание за счет государства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter