Украина хочет "расширить масштаб" учений с Черноморским флотом

Украина хочеть проводить более масштабные учения своих Военно-морских сил и Черноморского флота России, заявил в среду украинский министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ.

"Учения "Фарватер мира" должны быть итоговыми и очень мощными учениями на Черном море", - сказал ЕЖЕЛЬ журналистам в Ялте после заседания Совета министров обороны государств СНГ.

По его словам, от противолодочных учений необходимо переходить к учениям с "нанесением ударов" и высадкой десанта, а их итогом должна стать поисково-спасательная операция.

"(Нужно) увеличить количество участников, задействовать и авиацию, и подводный флот, и надводные силы", - сказал министр.

Учения "Фарватер мира" проводились с 1997 по 2003 год с периодичностью раз в два года, однако с 2005 года были приостановлены. В 2010 году в Севастополе прошли командно-штабные компьютерные учения ВМС Украины и ЧФ России "Фарватер мира".