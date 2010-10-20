Москва обязалась отчитываться о количестве техники ЧФ РФ

Россия будет информировать Министерство обороны Украины о численности личного состава и техники Черноморского флота РФ, который базируется в Крыму, сообщил глава российского оборонного ведомства Анатолий СЕРДЮКОВ в среду в Ялте.

СЕРДЮКОВ и его украинский коллега Михаил ЕЖЕЛЬ подписали соответствующий протокол.

«Документ будет предусматривать предоставление информации Министерству обороны Украины о нашем личном составе, численности, перемещении», - сказал СЕРДЮКОВ журналистам после заседания Совета министров обороны стран СНГ.

Он отметил также, что в ближайшее время Россия и Украина подпишут соглашение о замене вооружения и военной техники ЧФ РФ.

«Этот документ для нас знаковый и очень важный, эта часть (сотрудничества) была не урегулирована на сегодняшний день», - сказал российский министр обороны.