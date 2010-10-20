Суд арестовал мэра Алушты

Центральный районный суд Симферополя по предоставлению крымской прокуратуры 18 октября постановил взять под стражу мэра Алушты Владимира ЩЕРБИНУ, подозреваемого в превышении служебных полномочий.

Он проходит по делу о фальсификации решения коллегиального органа.

«По незаконному указанию председателя были внесены недостоверные данные в решение сессии Алуштинского городского совета. Также установлен факт препятствия должностным лицом деятельности депутата горсовета путем дачи противоправных указаний не учитывать его решающий голос», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Правоохранители задержали ЩЕРБИНУ 8 октября.