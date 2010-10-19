Массовых фальсификаций в Крыму не будет - комитет избирателей

Председатель правления Комитета избирателей Украины (КИУ) Александр ЧЕРНЕНКО не видит оснований у Партии регионов массово фальсифицировать результаты местных выборов в Крыму и Донецкой области.

”Глобальных фальсификаций не будет. Я не вижу смысла для Партии регионов делать фальсификации в Донецке или даже в Крыму. Ну, лишних два-три процента, но шуму будет больше, и потом тебе все это в минус будет”, - сказал ЧЕРНЕНКО на пресс-конференции в Симферополе.

Вместе с тем, он заявил об ”эффекте исполнителей” у некоторых чиновников.

”Некоторые просто по-другому (без фальсификаций) не умеют. Поэтому нужно смотреть по каждому конкретному региону, каждому чиновнику, каждому представителю Партии регионов… Когда ЯНУКОВИЧ говорит, что он за честные, демократические выборы, я думаю, он даже искренне этого хочет, другой момент - он также хочет и хороший результат, поэтому накладывается одно на другое”, - отметил руководитель Комитета избирателей.

Крымские организации Коммунистической партии и всеукраинского объединения ”Батькивщина” на митинге в Симферополе 16 октября заявили о подготовке ПР фальсификаций выборов в Крыму, назначенных на 31 октября.