Корвет "Тернополь" в пятый раз примет участие в операции НАТО

Корвет «Тернопіль» 7 ноября выйдет из порта Севастополь в Средиземное море для выполнения задач антитеррористической операции «Активные усилия», сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Украины.

«Активные усилия» - первая операция НАТО на основании статьи 5 устава Альянса о коллективной самообороне. Главная цель операции - исключить возможность обеспечения деятельности международных террористических организаций морским путем, для чего взять под военный контроль движение всего гражданского судоходства в бассейне Средиземного моря в реальном масштабе времени для предотвращения нелегальных перевозок в интересах финансирования международных террористических организаций из наиболее угрожающих направлений.

Экипаж «Тернополя» будет принимать участие в этой операции в пятый раз.

Украинские военные моряки во время патрулирования в Средиземном море проведут тренировки и практические действия по мониторингу гражданского судоходства, сбору и учету информации об условных подозрительных судах, по их сопровождению и осмотру, по сопровождению судов с особо важными грузами, по противоминному обеспечению гражданского судоходства.