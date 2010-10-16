Люди Тимошенко, Грача и Витренко митингуют против "донецкой орды"

Сторонники Компартии, ПСПУ, партий «Батькивщина», «Народный рух Украины», «Справедливость» провели в Симферополе митинг против фальсификаций результатов местных выборов 31 октября, которые, по их мнению, готовит Партия регионов.

«Над нашей малой, но очень значимой Родиной нависла беда. Беда должна сплотить всех нас. Мы должны были объединиться все вместе ради одного - ради Крыма и ради того, чтобы выборы были честными», - сказал лидер крымских коммунистов, депутат Верховной Рады Украины Леонид ГРАЧ.

По данным сотрудников милиции, следивших за общественным порядком, акция на главной площади города собрала до 700 человек, организаторы утверждают, что в митинге участвовали не менее 1,5 тысяч активистов.

«Они пытаются сегодня лишить нас последнего права - права выбирать себе власть, они подготовили тотальную фальсификацию, именно поэтому мы - такие разные - объединяем свои усилии, чтобы осталось будущее у нашей страны, ради того, чтобы эта лживая власть не осталась здесь (в Крыму) навсегда», - сказал лидер крымской «Батькивщины», нардеп Андрей СЕНЧЕНКО.

Активисты выступали под флагами своих партий и держали транспаранты: «Фальсификаторам - ноль мандатов!», «Мы за Крым крымский, а не донецкий!», «Скажи нет джартизму!», «Не валяй дурака, голосуй за земляка!», «Фальшивые выборы - фальшивая власть!».

«Что дала стране и Крыму донецко-макеевская орда? Взрыв цен на продукты питания, лекарства, природный газ и коммунальные услуги, гиперинфляцию и лживую систему жилищных субсидий, драконовский налоговый кодекс и произвол налоговиков, увеличение пенсионного возраста и обнищание каждой семьи. Для власти местные выборы - возможность достроить систему выжимания последних соков из страны, возможность всю страну подчинить цели обогащения кланов, которым сегодня принадлежит власть. Для нас с вами, граждан, выборы - возможность сказать Партии регионов "нет", возможность изменить ситуацию к лучшему! Призываем крымчан в знак протеста против грабительской социальной и экономической политики власти не дать ни одного голоса за Партию регионов и ее представителей», - говорится в заявлении участников митинга.