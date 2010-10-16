Репатрианты получили 50 квартир

Репатрианты, которые более 15 лет стояли в очереди на жилье, получили 50 квартир в новом пятиэтажном доме в крымском городе Саки, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Квартиры оборудованы газовыми плитами и сантехникой, комнаты оклеены обоями, кухни и ванные комнаты отделаны кафелем, в помещениях установлены межкомнатные двери, на окнах - стеклопакеты.

«Через месяц мы сдадим в эксплуатацию еще один 40-квартирный дом в этом городе. В следующем году планируем начать строить новый 180-квартирный дом и школу», - сказал крымский премьер Василий ДЖАРТЫ после вручения ключей от квартир в новом доме.

Он также отметил, что Совмин Крыма и Кабинет министров Украины продолжают по поручению президента Виктора ЯНУКОВИЧА разрабатывать государственную программу строительства жилья для ранее депортированных граждан.

«Думаю, до конца года программа будет готова. Сейчас мы стараемся выяснить, сколько людей нуждается в жилье, сколько средств нужно, чтобы его построить, сколько земли нужно выделить, чтобы решить эту проблему и прекратить самозахваты», - сказал ДЖАРТЫ.