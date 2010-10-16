Крым приглашает на "бал хризантем"
10:10, 16 октября 2010Крым
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Представлены более 300 сортов
Выставка, на которой будут представлены более трехсот сортов хризантем, откроется 23 октября под открытым небом в Никитском ботаническом саду на юге Крыма.
«С 23 октября на реконструированном и расширенном участке площадью 0,3 га открывается "Бал хризантем". В экспозициях будут представлены более 300 сортов хризантем: от мелкоцветковых бордюрных, которые открывают бал цветения, до крупноцветковых высокорослых, с соцветиями самых разнообразных окрасок, форм и размеров», - сообщает официальный сайт ботсада.
На «бал» при благоприятной погоде можно попасть до конца ноября.
Никитский ботанический сад основан в 1812 году.
Он является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.
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