Крым приглашает на "бал хризантем"

Выставка, на которой будут представлены более трехсот сортов хризантем, откроется 23 октября под открытым небом в Никитском ботаническом саду на юге Крыма.

«С 23 октября на реконструированном и расширенном участке площадью 0,3 га открывается "Бал хризантем". В экспозициях будут представлены более 300 сортов хризантем: от мелкоцветковых бордюрных, которые открывают бал цветения, до крупноцветковых высокорослых, с соцветиями самых разнообразных окрасок, форм и размеров», - сообщает официальный сайт ботсада.

На «бал» при благоприятной погоде можно попасть до конца ноября.

Никитский ботанический сад основан в 1812 году.

Он является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.