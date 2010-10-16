Рыбколхоз Керчи задолжал 2,5 млн. грн. работникам

Прокуратура возбудила дело

Прокуратура Керчи возбудила уголовное дело по факту невыплаты 2,5 млн. грн. заработной платы работникам рыболовецкого колхоза. «В течение последнего года при наличии средств на счетах трудящимся не выплачивали заработную плату, руководство колхоза пыталось это скрыть, занижая суммы долга в отчетах», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма. Нарушения обнаружены в ходе прокурорской проверки. Ведется следствие.

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