Черноморский экономический форум пройдет в ноябре в Крыму

Международный Черноморский экономический форум, который соберет более 250 представителей правительственных, деловых, экспертных кругов и медиа Украины, России, Грузии, Турции, Болгарии, Румынии, Греции, Молдовы, Армении и Азербайджана, запланирован на 26-27 ноября в Ялте, сообщил республиканский комитет по информации.

«Черноморский экономический форум - международная платформа для диалога ведущих представителей власти и бизнеса в Черноморском регионе, организованная под патронатом президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Советом министров Крыма», - говорится в пресс-релизе.

Мероприятие проводится с целью содействовать улучшению инвестиционного климата, экономическому развитию и повышению конкурентоспособности Черноморского региона в целом и Крыма в частности

«В программу форума войдут актуальные вопросы экономического и политического потенциала Черноморского региона, а также возможностей сотрудничества в ключевых отраслях и проектах - от транспортной инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, санаторно-курортного оздоровления и туризма до защиты природных ресурсов Черного моря», - отметил рескоминформ.

С украинской стороны ожидается участие главы государства, представителей правительства, таможенной службы.