Киевлянам рассказали о "крымском паханате" Джарты

Неизвестные люди сегодня в Киеве возле станций метро раздавали фальшивый спецвыпуск газеты ”Коммерсант”, посвященный председателю Совета министров Крыма Василию ДЖАРТЫ, пишет ”Український тиждень”.

”Газета имеет шапку и выходные данные московской редакции ”Коммерсанта”, насчитывает 4 страницы А-3 формата. Кроме нескольких небольших публикаций, главное место выпуска занимает текст под названием ”Крымский паханат”. Публикация насыщенна фразами, наподобие ”нельзя возражать паханам ДЖАРТЫ”, ”ушлый человек. Сам себя хозяин. Абсолютно не терпящий всяких там крымчан”. ”Его, скорее, нужно было отправить в какой-нибудь Галицкий регион - во Львов или в Тернополь, чтобы он там все разрушил”, - пишет издание.

Главная идея выпуска: ДЖАРТЫ заменил всех местных специалистов макеевскими, создав такую систему, что отныне с каждого бизнеса нужно платить лично ему. Между тем ”на протяжении пяти мрачных оранжевых лет крымчане буквально выстрадали себе право на особый статус в новой Украине”, утверждает неизвестный автор статьи.

Главный редактор газеты ”Коммерсант-Украина” Андрей ГОГОЛЕВ сообщил ”Українському тижню”, что он еще не видел фальшивку, но ему сообщили - такая же газета распространяется в Крыму.

По словам главреда, расследованием этого ”черного пиара” будет заниматься киевская, а не московская редакция. Решение об этом будет принято после того, как журналисты ознакомятся с текстом.