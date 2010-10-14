Суд отменил изъятие 15 га земли у виноделов

Хозяйственный суд Крыма удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным решения Ялтинского городского совета, которым было прекращено право пользования 14,9 га земли государственному предприятию «Гурзуф», входящему в структуру национального производственно-аграрного объединения «Массандра».

«Суд подтвердил доводы надзорного ведомства о том, что решение ялтинских чиновников противоречит законодательству, согласно которому местные органы власти не имеют полномочий по распоряжению государственными землями», - говорится в пресс-релизе крымской прокуратуры.

Горсовет решил изъять землю два года назад.