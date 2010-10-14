Суд арестовал мэра Ливадии

Центральный райсуд Симферополя 13 октября взял под стражу обвиняемого в незаконном распоряжении одним гектаром земли Ялтинского горно-лесного заповедника мэра южнобережного поселка Ливадия Анатолия МАМЫКИНА, сообщила прокуратура Крыма.

«Из земель объекта природно-заповедного фонда был незаконно изъят под застройку почти гектар земли, чем государству причинен ущерб на сумму 1,1 млн. грн. В ходе расследования данного уголовного дела установлен также эпизод злоупотребления властью должностным лицом при заключении договора аренды пляжа, в результате чего из-за занижения размера арендной платы интересам громады причинен ущерб на сумму почти 600 тыс. грн.», - отметило надзорное ведомство.

За последние две недели правоохранители задержали мэров Алупки Андрея ХАРИТОНОВА (по подозрению в незаконной передаче в частную собственность 6 земучастков общей площадью 0,06 га, находящихся в пользовании санатория имени Боброва), Алушты Владимира ЩЕРБИНУ (по подозрению в превышении служебных полномочий) и поселка Ливадия МАМЫКИНА.

Киевский райcуд Симферополя 8 октября решил арестовать ХАРИТОНОВА.

Центральный райсуд Симферополя 11 октября продлил ЩЕРБИНЕ срок нахождения под стражей.