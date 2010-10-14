ГАИ проверит автобусников и железнодорожные переезды

Госавтоинспекция начинает всеукраинский рейд по отработке соблюдения правил переезда железнодорожных полотен, а также проверит все автотранспортные предприятия и условия перевозки пассажиров, сообщил на брифинге в Киеве начальник пресс-службы министерства внутренних дел Украины Евгений КРАВЕЦ.

По его словам, с сегодняшнего дня ”ГАИ начинает комплекс оперативно-профилактических мероприятий ”Автоперевозчик”.

Будет изучаться соблюдение водителями правил переезда железнодорожных полотен и обследованы железнодорожные переезды.

Он отметил также, что будет должное реагирование на перевозку сверхдопустимого максимального количества пассажиров.

Кроме того, подчпркнул КРАВЕЦ, пройдут внеплановые проверки всех автотранспортных предприятий.

44 человека погибли в результате столкновения автобуса ”Эталон” с локомотивом 12 октября на железнодорожном переезде в Днепропетровской области. По предварительным данным, автобус выехал на запрещенный сигнал светофора.