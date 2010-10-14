Конструкторы Черноморского флота голодают в Севастополе

29 сотрудников «172-го отдельного конструкторско-технического бюро Черноморского флота Министерства обороны РФ», 22 из которых - граждане Украины, объявили бессрочную голодовку в знак протеста против невыплаты заработной платы, сообщила севастопольская региональная государственная телерадиокомпания.

За полтора года предприятие задолжало сотрудникам почти 2 млн. 200 тыс. грн.

Профсоюзный лидер трудового коллектива Людмила НАКВАСИНА сказала в интервью ТРК, что профком, командование флота и руководство города сообщали о сложившейся ситуации во многие российские и украинские инстанции, но так и не получили ответа.

«Сам командующий написал несколько писем, глава города Валерий САРАТОВ написал 8 писем, и сам лично обращался к президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и премьер-министру РФ Владимиру ПУТИНУ, но пока никаких решений нет», - отметила она.

Сотрудники бюро утверждают, что год назад министерство обороны России предупредило их о скорой ликвидации предприятия, однако официальных документов людям не показывают.

Телерадиокомпания также сообщила, что руководство предприятия от комментариев отказывается.