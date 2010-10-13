Янукович уволил Куницына
19:42, 13 октября 2010Крым
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Плакида - и.о. постпреда
|Виктор Плакида
Причина увольнения КУНИЦЫНА не указана.
ПЛАКИДА с апреля этого года работал министром топлива и энергетики Крыма, ранее - с июня 2006 года по март 2010-го -председателем Совета министров автономии.
ЯНУКОВИЧ назначал КУНИЦЫНА своим представителем в Крыму в апреле 2010 года, уволил его с должности руководителя севастопольской администрации.
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