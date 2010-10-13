Янукович уволил Куницына

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Сергея КУНИЦЫНА с должности постоянного представителя главы государства в Крыму, назначив Виктора ПЛАКИДУ исполняющим обязанности постпреда, говорится в указах №958-959, размещенных на официальном президентском сайте.

Причина увольнения КУНИЦЫНА не указана.

ПЛАКИДА с апреля этого года работал министром топлива и энергетики Крыма, ранее - с июня 2006 года по март 2010-го -председателем Совета министров автономии.

ЯНУКОВИЧ назначал КУНИЦЫНА своим представителем в Крыму в апреле 2010 года, уволил его с должности руководителя севастопольской администрации.