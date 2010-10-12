Единороссы предлагают регионалам создать историческую комиссию

Депутат Государственной думы РФ Сергей МАРКОВ предлагает создать на базе Партии регионов и партии «Единая Россия» совместную комиссию для выработки единого подхода к истории и реализовывать его в учебных программах и медиапространстве, сообщила пресс-служба крымской организации ПР.

МАРКОВ является членом комиссии при президенте РФ по борьбе с фальсификацией истории.

Российский депутат предложил привлечь к работе совместной комиссии союзников Партии регионов и «Единой России», а также ученых.

«То, что происходит с учебниками истории Украины - это ужас. Это настолько запредельная ситуация, что теми, кто в свое время подписывал такие учебники, разжигающие ненависть к России, уже бы занялась прокуратура. Это же уголовное дело. Нет в Европе больше таких учебников по истории, которые внедрили ”оранжевые бесенята”», - сказал МАРКОВ в Симферополе.

Со своей стороны первый заместитель председателя крымской ПР, спикер парламента автономии Владимир КОНСТАНТИНОВ заявил, что считает решение этого вопроса обязанностью власти.

«Нужно спокойно разобраться в тех вопросах, которые сегодня становятся предметом спекуляций. У каждого свое видение, но насаждать свою идеологию - опасное заблуждение. Мы должны придерживаться общеевропейской морали и выработать единую концепцию своего прошлого», - сказал КОНСТАНТИНОВ.